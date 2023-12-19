В Самарской области прогнозируют порывистый ветер, метель и гололед 20 декабря

В среду, 20 декабря, в Самарской области ожидаются сильный ветер, гололед, возможно налипание мокрого снега. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Местами в регионе ночью и днем 20 декабря метель и ухудшение видимости 500−1000 метров, сильный ветер с порывами 16−21 м/с и гололед. А утром и днем ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица, — говорится в сообщении.
В такую погоду самарцам рекомендуется быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим. Необходимо избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений. Машину в непогоду лучше поставить в гараж или же вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
При усилении ветра также не стоит выходить из зданий. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах. Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.