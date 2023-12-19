В зоне СВО погиб житель свердловского села

В зоне специальной военной операции скончался житель свердловского села Покровское. Александр Марков погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили в пресс-службе Артемовского городского округа.
— От имени всех жителей Артемовского городского округа выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с ними. Вечная память! — заявили представители ГО.
Прощание со свердловчанином пройдет 21 декабря в Покровском Центре Досуга в селе Покровское на площади Красных Партизан, 3. Все желающие смогут прийти с 11.00 до 11.30.
Ранее на Урале простились с жителем Артемовского городского округа. Свердловчанин Андрей Кузнецов скончался в зоне специальной военной операции при выполнении воинского долга.