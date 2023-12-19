Откуда яйца: прошлись по магазинам Ростова и узнали, что стало с ценами на самый подорожавший продукт

Так, а что с ценами? За десяток яиц второго сорта придется заплатить, как минимум, 109 рублей. Это самые дешевые из тех, что удалось найти в магазинах. За отборные — те, что самые крупные — придется заплатить от 123 до 149 рублей. Причем, самыми дорогими оказались именно те, что произвели на птицефабрике в Аксайском районе. Хотя, казалось бы, везти не далеко, значит и логистика должна быть дешевле, а с ней — и цена.