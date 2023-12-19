Откуда яйца: прошлись по магазинам Ростова и узнали, что стало с ценами на самый подорожавший продукт

В Ростовской области, как и в других регионах России, жителей волнуют резко взлетевшие цены на один из основных продуктов — куриные яйца. Этот насущный вопрос дошел и до президента РФ Владимира Путина во время «прямой линии».
Как было озвучено, эту проблему планируют решить, в том числе, за счет импорта яиц из Турции. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» прошелся по магазинам города и узнал, что стало с ценами после обращения к главе государства.
ТУРЕЦКИХ ПОКА НЕТ.
По словам советника президента Торгово-промышленной палаты региона Юрия Корнюша, Ростовская область входит в шестерку регионов страны по производству куриных яиц в стране. За первые десять месяцев этого на Дону произвели 1,3 млрд яиц, в то время как годом ранее было 1,6 млрд яиц.
Однако хорошие показатели не уберегли донской регион от существенного роста цен — в среднем на 46,71 рубля за десяток.
Пройдясь по магазинам Ростова, корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» убедился, что дефицита куриных яиц на Дону нет. Однако и назвать выбор богатым нельзя — в основном, это лотки торговых марок сетевых магазинов.
Хоть Ростовская область и производит много яиц, но на прилавках, как оказалось, подавляющее большинство привезенных из других регионов — Белгородской, Воронежской, Волгоградской и других областей. Есть даже есть из Ленинградской.
Донские яйца на прилавках попались только из Аксайского, Неклиновского и Цимлянского районов. А вот турецкие — пока нет.
ЧТО ВЫГОДНЕЕ?
Так, а что с ценами? За десяток яиц второго сорта придется заплатить, как минимум, 109 рублей. Это самые дешевые из тех, что удалось найти в магазинах. За отборные — те, что самые крупные — придется заплатить от 123 до 149 рублей. Причем, самыми дорогими оказались именно те, что произвели на птицефабрике в Аксайском районе. Хотя, казалось бы, везти не далеко, значит и логистика должна быть дешевле, а с ней — и цена.
При этом многие пытаются сэкономить, купив большую упаковку из 20 или даже 30 штук. Впереди — праздник, значит, не залежаться. Судя по ценам на донских прилавках, можно купить самые дешевые из 20 штук — за 199 рублей и 30 штук — за 379 рублей тех.
Но, если дорого и столько не нужно, в одном из магазинов мы нашли мини-лоточек с шестью яйцами за 119 рублей.
Не устраивают куриные, берем перепелиные: за лоточек из 20 штук придется заплатить 125 рублей.
Причем, для экономии лучше всего не лениться и обойти несколько магазинов даже одной и той же торговой сети — цены там могут отличаться на десятку-другую, хотя и находятся в нескольких сотнях метров друг от друга.
Кстати, на том же Центральном рынке Ростова сейчас продают очень много кур. А вот яйца нашлись всего в двух точках — и, как завсегдатай скажу, это совсем не тот выбор, что был раньше. Стоят они по 170 рублей за десяток. Но на вид — огромные, даже отборные.
— Раньше цена держалась в районе 120−130 рублей. Потом стала 150. А сейчас вот по 170, — поделилась одна из продавщиц. — Очень надеемся, что не подорожают еще. Сейчас же вопрос уже решается на уровне правительства.