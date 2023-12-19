Трёхмиллионный гость форума «Россия» получил открытку от Путина и поездку на космодром

«Мы любим путешествовать, особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, конечно, нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. И гордость нас распирала, решили посмотреть своими глазами. Приехали — и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что всё в России возможно, мечты сбываются», — сказал Козырев.