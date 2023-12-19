На Дону еще 804 человека подхватили ковид.

Данные за неделю предоставляет стопкоронавирус.рф.
Согласно официальной статистике, в период с 11 по 17 декабря госпитализация понадобилась 42 гражданам. Они переносят COVID-19 сложнее, поэтому получают лечение в донском инфекционном центре.
При этом, у большинства инфицированных болезнь протекает как обычная простуда с повышенной температурой тела, кашлем и болью в мышцах. Стоит отметить, что ситуация с распространением инфекции в регионе контролируемая. Вводить какие-то ограничения на Дону — не требуется.