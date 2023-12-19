Кто выиграет от реформы общественного транспорта в Севастополе

В 2024 году в бюджете Севастополя на перевозку пассажиров в общественном транспорте заложена колоссальная сумма — более трех миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом она выросла в два раза. Миллиард рублей предусмотрен на компенсацию перевозчикам бесплатного проезда льготников и еще два миллиарда — на доплату до экономически обоснованного тарифа.
Пять лет назад весь общественный транспорт Севастополя начал работать по регулируемым тарифам. Власти города сами устанавливают стоимость проезда, ограничивая рост цен на билеты, и компенсируют транспортным компаниям разницу из бюджета. Чтобы такая система заработала, отрасль нужно было вывести из тени, «увидеть» каждого пассажира.
Для этого во всех видах транспорта, включая катера и паромы, поставили валидаторы и ввели единую городскую карту Севастополя (ЕГКС), билеты по которой обходятся на 20 процентов дешевле. Эту карту могут купить и туристы. Если раньше за проезд в транспорте в основном платили наличными, то сейчас 90 процентов поездок оплачивают по безналу. Льготники с картой ЕГКС получили доступ к любому общественному транспорту без ограничения.
Бизнес тоже в выигрыше, потому что город стал платить компенсацию за каждого перевезенного льготника, а также доплачивать за работу по регулируемому тарифу. Перевозчики обновляют автопарк, покупают более комфортабельные автобусы.
В марте этого года власти объявили о подготовке нового этапа реформы общественного транспорта. Сначала планировали отменить 20 автобусных маршрутов в черте города, чтобы они не дублировали маршруты троллейбусов и не отбирали у них пассажиров. В первую очередь, хотели убрать длинные маршруты из одного конца города в другой, вместо них пассажирам предстояло ездить с пересадками. Для бюджета такая схема была бы выгодной, но для людей неудобной.
Проект новой маршрутной сети передали в муниципалитеты и Заксобрание, чтобы услышать мнение общественности. Оказалось, что горожане категорически против отмены привычных маршрутов. В результате в начале декабря правительство Севастополя утвердило новую схему общественного транспорта лишь с небольшими изменениями. Впрочем, и они не нашли одобрения у людей.
С 1 января отменяется пять автобусных маршрутов. Больше всех обеспокоены жители микрорайона Жидилова. Там маршрутка номер 17 ходила по узким улочкам на крутых склонах, подвозила работников к 13-му судоремонтному заводу Черноморского флота, а также детей в школы, на секции и в кружки в другом районе. После ее отмены альтернативного прямого маршрута не останется, придется ездить с пересадками.
Отменяется также три маршрута, которые связывали между собой удаленные районы города, а также автобус номер 113, курсировавший по историческому центру. Директор департамента транспорта Севастополя Станислав Таматаев сообщил, что эти маршруты в основном дублируют другие и машины перевозят не так много пассажиров.
— Общее количество маршрутных транспортных средств сократится с 672 до 644, но за счет повышения класса автобусов вместимость вырастет на пять процентов. Это обеспечит дополнительные места для 12500 пассажиров в сутки, — говорит Таматаев.
Главное изменение коснется пригородных маршрутов, где проезд с 1 января будет стоить столько же, сколько и в черте города, — 30 рублей и 24 рубля по карте ЕГКС. Сейчас жители сел платят в несколько раз больше, от 75 до 150 рублей за весь маршрут. Рейсы в Байдарскую долину, прибрежные поселки Кача, Андреевка очень востребованы и в туристический сезон.
По словам и. о. вице-губернатора Севастополя Павла Иено, для перехода на городской тариф из бюджета придется доплачивать около 50 миллионов в год на каждом пригородном маршруте.
Еще одно новшество касается пересадочного узла на пятом километре Балаклавского шоссе. Там появится возможность бесплатно пересесть на некоторые маршруты в течение 40 минут.
— Минус длинных маршрутов в том, что микроавтобус заполняется на конечной и дальше никто в него сесть не может. И все маршрутки потом стоят в пробке, — говорит Павел Иено. — Севастополю все равно придется перейти к пересадочной модели, иначе город захлебнется от количества транспорта.
В Севастополе уже объявлены тендеры на перевозку пассажиров по автобусным маршрутам в 2024 — 2025 годах на общую сумму 1,38 миллиарда рублей. Готовя новую маршрутную сеть, в департаменте транспорта планировали заключить контракты с перевозчиками на пять лет. Это всех устраивало, ведь новые автобусы компании покупают в лизинг, и долгосрочные контракты добавят уверенности. Однако пока власти решили заключить договоры на два года, а затем снова внести изменения в маршрутную сеть.
Прямая речь
Михаил Развожаев, губернатор Севастополя:
— Пассажиропоток в общественном транспорте Севастополя за последние четыре года увеличился с 60 до 100 миллионов человек в год. Многие дороги физически невозможно расширить, поэтому без пересадочной модели нам не обойтись. По новой схеме мы также заменяем автобусы малого класса на автобусы средней вместимости. У многих включается сила привычки, поэтому изменения всегда настораживают. Посмотрим, как схема покажет себя в действии, и доработаем, если будет необходимость.