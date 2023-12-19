Кто выиграет от реформы общественного транспорта в Севастополе

В марте этого года власти объявили о подготовке нового этапа реформы общественного транспорта. Сначала планировали отменить 20 автобусных маршрутов в черте города, чтобы они не дублировали маршруты троллейбусов и не отбирали у них пассажиров. В первую очередь, хотели убрать длинные маршруты из одного конца города в другой, вместо них пассажирам предстояло ездить с пересадками. Для бюджета такая схема была бы выгодной, но для людей неудобной.