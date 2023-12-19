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«От 150 до 200 рублей». МАРТ назвал цены на новогодние корпоративы в Беларуси

МАРТ сказал, сколько белорусов отметят корпоративы в кафе и ресторанах.
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько белорусов отпразднуют новогодние корпоративы в кафе и ресторанах. Об этом в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси.

В МАРТ напомнили о том, что сейчас еще активно принимаются заказы на обслуживание новогодних и рождественских корпоративов, огоньков и праздников в белорусском общепите.

— Предварительно, в праздничных мероприятиях примут участие порядка 110 тысяч человек, — заметила начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.

Представитель ведомства отметила, что примерная стоимость предновогодних мероприятий в Беларуси составляет от 150 до 200 белорусских рублей рублей.

Праздновать новогоднюю ночь в кафе, по оценкам МАРТ, будет чуть дороже — около 250 рублей.