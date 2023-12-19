Берите мятые, но смотрите на цвет: самарские продавцы елок рассказали, как выбрать дерево на Новый год

Приобрести зеленую красавицу можно и на сайте бесплатных объявлений. Как оказалось, в преддверии Нового года на сервисе можно найти множество объявлений о продаже живых елок, сосен и пихт как оптом, так и в розницу. По многим предложениям есть возможность организации доставки. Средняя стоимость предложений — 500 рублей без учета доставки. Однако, заказывая дерево с маркетплейса не стоит забывать, что есть возможность наткнуться на злостного нарушителя закона. Напомним, что самовольная вырубка деревьев строго запрещена и грозит штрафом. Кроме того, в соответствии со статьей 260 УК РФ, если незаконно срубленное дерево оценили в диапазоне от 5 до 50 тысяч рублей, то нарушителю может грозить даже лишение свободы на срок до двух лет.