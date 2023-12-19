Берите мятые, но смотрите на цвет: самарские продавцы елок рассказали, как выбрать дерево на Новый год

С 15 декабря в Самаре свою работу начали елочные базары. Несмотря на то, что сегодня можно приобрести по приятной цене искусственную елку, которая прослужит украшением, как минимум, несколько лет, многие самарцы по-прежнему с охотой покупают живые деревья. Приятный аромат хвои создает в доме праздничное настроение и приятную атмосферу. Но даже живые деревья имеют свои недостатки. Корреспондент «КП-Самара» посетила елочные базары и выяснила, на что следует обратить внимание при выборе новогодней елочки.
Преимущества и недостатки.
Традиционно, каждый год, на елочном базаре можно встретить три варианта хвойных деревьев: сосна, ель и пихта. Каждая зеленая красавица по-своему хороша. Так, например, классическая ель обладает крепкими ветками, которые хорошо выдержат даже тяжелые новогодние гирлянды и игрушки. У сосны широкие ветки и длинные темно-зеленые иголки, которые растут попарно. За счет этого она кажется пышнее ели, да и на ощупь сосна не такая жесткая. Стройная пихта обладает насыщенным ароматом и не осыпается — практически идеальное украшение для дома на Новый год.
По словам торговцев, покупатели, при выборе зеленой красавицы, зачастую обращают внимание на три аспекта: внешний вид, срок службы и цена.
— Если выбирать между елью и сосной — сосна стоит чуть подольше. Елки начинают осыпаться уже где-то через неделю. А вот пихта, например, вообще не осыпается. Она со временем высыхает, цвет становится тусклее, но мусора от нее нет. Но и стоит она значительно дороже, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» один из продавцов.
Однако и у пихты есть свой весомый недостаток — цена колючая, как иголки. Стоимость такого деревца начинается от 1000 рублей. Дешевле всего самарцам обойдется сосна — от 300 рублей. Стоимость ели чуть выше — от 500. По словам продавцов, из-за выгодной цены наибольшей популярностью у самарцев пользуются именно сосны. К тому же, некоторые представительницы выглядят ничуть не хуже пушистой пихты.
На что обратить внимание?
Цена на живое хвойное дерево может сильно отличаться. Все зависит от высоты, количества и качества веток — внешней составляющей. Обращайте внимание на ветки. Они могут быть сломаны, а могут быть просто помяты. Если перед вами мятая елочка, то смело можете брать ее домой.
-Это не критично, как только вы принесете дерево домой, оно немного постоит, отогреется и расправит ветви. Будет выглядеть еще красивее. Только к батарее ставить его нельзя, хвоя боится жара. Начнет сильно сохнуть, — рассказали на рынке.
Также стоит присмотреться и к цвету. Не стоит покупать дерево, если у него уже виднеются сухие или желтоватые ветки. Помните: как правило, ель может обладать двумя основными оттенками: приятный зеленый или немного голубоватый. Сосна же отличается насыщенным темно-зеленым цветом иголок, а вот пихта — от оливкового зеленого до желтовато-коричневого.
При выборе подставки для елки следует обратить внимание на высоту дерева — некоторые конструкции рассчитаны на определенный вес. Чтобы не сломать опору в период стартового использования, уточните на какое дерево она рассчитана.
Где приобрести живую елку?
Официальное открытие елочных базаров состоялось 15 декабря. Однако ближе к середине месяца постепенно будут открываться новые точки. Предприниматели начинают заключать договоры на организацию работы предновогодних ярмарок еще с начала декабря. Но так как пик покупок приходится на вторую половину месяца, некоторые из продавцов не торопятся открывать точку. В Самаре каждый год открывается около 200 торговых точек, чтобы у жителей города, независимо от района, была возможность приобрести елочку поближе к дому. Как правило, елочные базары открываются в одних и тех же местах: на перекрестках, у остановок общественного транспорта, вблизи магазинов и торговых центров, возле рынков.
Приобрести зеленую красавицу можно и на сайте бесплатных объявлений. Как оказалось, в преддверии Нового года на сервисе можно найти множество объявлений о продаже живых елок, сосен и пихт как оптом, так и в розницу. По многим предложениям есть возможность организации доставки. Средняя стоимость предложений — 500 рублей без учета доставки. Однако, заказывая дерево с маркетплейса не стоит забывать, что есть возможность наткнуться на злостного нарушителя закона. Напомним, что самовольная вырубка деревьев строго запрещена и грозит штрафом. Кроме того, в соответствии со статьей 260 УК РФ, если незаконно срубленное дерево оценили в диапазоне от 5 до 50 тысяч рублей, то нарушителю может грозить даже лишение свободы на срок до двух лет.