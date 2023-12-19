О рекордно низком уровне безработицы заявили власти Волгоградской области

Волгоградской области удалось добиться рекордно низкого уровня безработицы в 2023 году. Сейчас этот показатель равен 0,25% и это самый низкий в новейшей истории региона уровень регистрируемой безработицы, сообщили в комитете по труду и занятости населения.
Всего с начала 2023 года в регионе нашли работу почти 15 500 человек, стоявших на учете по безработице.
По данным профильного ведомства, многих волгоградцев устраивают на работу по программам федерального проекта «Содействие занятости». С начала года более 3,3 тысячи жителей прошли бесплатное профессиональное обучение. По программе субсидируемого найма стало почти на 1,5 тысячи безработных меньше. Временно трудоустроили еще 576 человек, которые были на грани увольнения.