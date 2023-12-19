О рекордно низком уровне безработицы заявили власти Волгоградской области

По данным профильного ведомства, многих волгоградцев устраивают на работу по программам федерального проекта «Содействие занятости». С начала года более 3,3 тысячи жителей прошли бесплатное профессиональное обучение. По программе субсидируемого найма стало почти на 1,5 тысячи безработных меньше. Временно трудоустроили еще 576 человек, которые были на грани увольнения.