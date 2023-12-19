В Москве открыли новый эндоскопический центр

Четвертый центр, который открыт в МКНЦ им. Логинова, сделает исследования еще доступнее. Он оснащен современными эндоскопическими стойками и эндоскопами с высоким разрешением. Здесь будут проводить свыше 140 исследований в сутки, в год это порядка 50 тыс., добавил мэр.