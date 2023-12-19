Места в санаториях Беларуси на Новый год полностью раскуплены

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Белорусские санатории в предстоящие новогодние праздники будут заполнены на 100%, сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
«Учреждения (санатории — Sputnik) нашей страны традиционно пользуются повышенным спросом, и я бы даже назвал его ажиотажным, потому что бронирование на новогодний период началось задолго… Конечно же, санаторно-курортные учреждения будут заполнены на 100%», — отметил он.
Речь идет о периоде с 24 декабря 2023 года по 10 января 2024-го. Путевки на это время, как правило, включают не только лечение, но и полный комплекс услуг по проживанию, питанию, проведению новогодних банкетов.
Ранее Республиканский союз туриндустрии также сообщал, что и в белорусских отелях, и в санаториях ожидается аншлаг. Как правило, основная категория зарубежных гостей — жители России.
По словам Болбатовского, в целом в уходящем году санатории сработали довольно хорошо. Был устойчивый спрос на их услуги. По итогам 2023-го ожидается самая большая численность прошедших лечение и оздоровление за последние годы. Это свыше полутора миллионов человек, в том числе примерно на 15−20% выросло количество отдыхающих иностранцев.
Выручка увеличится, по предварительным данным, на 25−30% — до 1,5 миллиарда рублей, в том числе от экспорта услуг, то есть оказываемых гостям из других стран, — 300 миллионов рублей.