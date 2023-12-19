Места в санаториях Беларуси на Новый год полностью раскуплены

По словам Болбатовского, в целом в уходящем году санатории сработали довольно хорошо. Был устойчивый спрос на их услуги. По итогам 2023-го ожидается самая большая численность прошедших лечение и оздоровление за последние годы. Это свыше полутора миллионов человек, в том числе примерно на 15−20% выросло количество отдыхающих иностранцев.