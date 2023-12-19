Генпрокуратура сообщила об изменении правил перевозки детей в самолетах

Некоторые компании, добавили в Генпрокуратуре, разрешили пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе если взрослый и ребенок до 12 лет находятся в разных классах обслуживания. Кроме того, детей до двух лет будут размещать вместе с членами семьи, родственниками.