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Власти Краснодара рассказали о причинах громкого взрыва над городом

В Оперативном штабе Кубани прокомментировали причину громкого взрыва, который услышали во вторник вечером жители Краснодара (в первую очередь, его Западного микрорайона). По данным властей столицы региона, это произошло после полета самолета в этом районе.
Рим
Источник: Reuters

«Громкий звук услышали жители нескольких районов Краснодара этим вечером. Причина — преодоление самолетом звукового барьера, — уточнили в Оперштабе региона со ссылкой на канал Муниципального Центра управления города Краснодара. — Также в ЕДДС сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало».

В мэрии краевого центра также попросили жителей города «доверять только официальным источникам информации».

Напомним, ранее сегодня в Ейском районе Краснодарского края местных жителей взволновали звуки взрывов. Как сообщили в Оперативном штабе региона, поводов для паники нет — на полигоне управляемо взрывали боеприпасы.