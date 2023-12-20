Власти Краснодара рассказали о причинах громкого взрыва над городом

«Громкий звук услышали жители нескольких районов Краснодара этим вечером. Причина — преодоление самолетом звукового барьера, — уточнили в Оперштабе региона со ссылкой на канал Муниципального Центра управления города Краснодара. — Также в ЕДДС сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало».
В мэрии краевого центра также попросили жителей города «доверять только официальным источникам информации».
Напомним, ранее сегодня в Ейском районе Краснодарского края местных жителей взволновали звуки взрывов. Как сообщили в Оперативном штабе региона, поводов для паники нет — на полигоне управляемо взрывали боеприпасы.