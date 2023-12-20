Власти Краснодара рассказали о причинах громкого взрыва над городом

В Оперативном штабе Кубани прокомментировали причину громкого взрыва, который услышали во вторник вечером жители Краснодара (в первую очередь, его Западного микрорайона). По данным властей столицы региона, это произошло после полета самолета в этом районе.