В Уфе для любителей хоккея открылся бесплатный каток

«Хоккей занимает огромную часть в жизни уфимцев. Все любят этот вид спорта. Кто-то вспомнит детство, когда с товарищами гонял во дворе шайбу, а вечером бежал к экранам телевизоров, чтобы посмотреть легендарные матчи. Другие приведут своих сыновей, возможно, они станут профессиональными хоккеистами. В моём детстве было сложно найти площадки с качественным льдом. Но мы с друзьями были счастливы заниматься хоккеем под открытым небом и все мы стремились к победам. Хочу пожелать будущим хоккеистам, да и всем юным спортсменам, полностью выкладываться и быть верными выбранному пути», — сказал хоккеист информагентству «Башинформ».