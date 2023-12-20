В Уфе для любителей хоккея открылся бесплатный каток

Площадка для занятий хоккеем разместилась возле «Уфа-Арены». Болельщики, пришедшие на матч «Салавата Юлаева» с «Барысом», опробовали качество льда и отметили, что очень рады подарку любимой команды.
Поверхность катка покрыта искусственным льдом, который будет постоянно обрабатываться ледоварами и ледовыми комбайнами ХК «Салават Юлаев». Рядом с коробкой будут установлены шатры, где дети и их родители смогут переобуться и переодеться, попить тёплый чай.
Первый заместитель генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александр Кислицын подчеркнул, что открывшийся каток самый лучший в городе. Ледовая площадка будет доступна для всех любителей хоккея и фигурного катания.
«Большой спорт начинается с таких хоккейных коробок. Все великие хоккеисты начинали свой путь в большой спорт с дворовых хоккейных коробок. Хочется верить, что скоро в нашем городе появится новое поколение знаменитых профессиональных хоккеистов, которые прославят отечественный спорт. Будем очень рады видеть на льду детей с клюшками и их родителей», — отметил Александр Кислицын.
Нападающий «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов выразил уверенность, что жители и гости Уфы по достоинству оценят каток и будут ежедневно приходить на тренировки.
«Хоккей занимает огромную часть в жизни уфимцев. Все любят этот вид спорта. Кто-то вспомнит детство, когда с товарищами гонял во дворе шайбу, а вечером бежал к экранам телевизоров, чтобы посмотреть легендарные матчи. Другие приведут своих сыновей, возможно, они станут профессиональными хоккеистами. В моём детстве было сложно найти площадки с качественным льдом. Но мы с друзьями были счастливы заниматься хоккеем под открытым небом и все мы стремились к победам. Хочу пожелать будущим хоккеистам, да и всем юным спортсменам, полностью выкладываться и быть верными выбранному пути», — сказал хоккеист информагентству «Башинформ».
Представитель компании Илья Колунов поздравил горожан с наступающим Новым годом, пожелал им находить время для занятий спортом и приятного досуга на свежем воздухе.
«Каток, надеюсь, станет тем местом, где люди будут заряжаться позитивной энергией и обмениваться тёплыми эмоциями. Желаем, чтобы ледовая площадка не пустовала, а была заполнена большим количеством людей, ведущих здоровый образ жизни», — сказал Илья Колунов.