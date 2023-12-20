В Ростовской области намерены сократить отчетность педагогов

В опросе приняли участие более 9000 учителей региона. Речь идет о поправках в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
«Сегодня в регионе разработаны меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. В январе межведомственная рабочая группа проанализирует перечень документации, которую приходится вести педагогам, и подготовит предложения по ее сокращению», — заявил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.
Он отметил, что на Дону уже создали коллегиальный орган, куда вошли представители сфер образования, культуры, спорта, казачества и профсоюзных организаций.
По его мнению, излишнюю «бумажную» отчетность учителей надо сократить, чтобы разгрузить педагогов, позволить им сосредоточиться непосредственно на процессе образования и воспитания.
«Есть понимание, что проблема не решится сиюминутно, но шаги в этом направлении будем делать планомерно», — сказал Игорь Гуськов.