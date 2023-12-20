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В Ростовской области намерены сократить отчетность педагогов

Ростовская область, 19 декабря 2023. DON24.RU. В Ростовской области намерены сократить отчетность учителей. Такое решение принято по итогам анкетирования донских педагогов по вопросам документационной нагрузки, сообщили в областном правительстве.
Источник: Don24.ru

В опросе приняли участие более 9000 учителей региона. Речь идет о поправках в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

«Сегодня в регионе разработаны меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. В январе межведомственная рабочая группа проанализирует перечень документации, которую приходится вести педагогам, и подготовит предложения по ее сокращению», — заявил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.

Он отметил, что на Дону уже создали коллегиальный орган, куда вошли представители сфер образования, культуры, спорта, казачества и профсоюзных организаций.

По его мнению, излишнюю «бумажную» отчетность учителей надо сократить, чтобы разгрузить педагогов, позволить им сосредоточиться непосредственно на процессе образования и воспитания.

«Есть понимание, что проблема не решится сиюминутно, но шаги в этом направлении будем делать планомерно», — сказал Игорь Гуськов.

образование