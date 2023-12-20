В Ростовской области намерены сократить отчетность педагогов

«Сегодня в регионе разработаны меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. В январе межведомственная рабочая группа проанализирует перечень документации, которую приходится вести педагогам, и подготовит предложения по ее сокращению», — заявил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.