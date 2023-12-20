В Волгоградской области плата за техосмотр будет одной из самых низких в России

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области, в регионе на 2024 год установлен предельный размер платы за проведение техосмотра.
При этом она останется одной из самых низких среди других регионов нашей страны.
Так, дороже всего техосмотр обойдется водителям Чукотского автономного округа — около 4,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге за проверку технического состояния транспортного средства придется заплатить 1,72 тыс. рублей, в Амурской области — 1,57 тыс. рублей, а на Камчатке — 1,49 тыс. рублей.
При этом в Волгоградской области стоимость услуги — 913 рублей.
Отметим, что в нашей стране с 30 декабря 2021 года прохождение техосмотра для легковых авто и мототранспортных средств стало добровольным. Но это правило распространяется только на транспортные средства, принадлежащие физлицам и используемые в личных целях.
Техосмотр остается обязательным для коммерческого транспорта, автобусов, грузовиков и машин, которые используются в качестве такси. Также его должны проходить легковые машины и мотоциклы старше четырех лет при постановке на учет, регистрации изменений в конструкции и при смене владельца.