В Волгоградской области плата за техосмотр будет одной из самых низких в России

Техосмотр остается обязательным для коммерческого транспорта, автобусов, грузовиков и машин, которые используются в качестве такси. Также его должны проходить легковые машины и мотоциклы старше четырех лет при постановке на учет, регистрации изменений в конструкции и при смене владельца.