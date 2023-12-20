Белорусским католикам назвали даты главных праздников в 2024 году

Еще один праздник — Сретение Господне — в 2024 году будут отмечать 2 февраля. А с 14 февраля у католиков начинается Великий пост, получивший название Пепельная среда. Вербное, или Пальмовое воскресенье католическая церковь в 2024 году отпразднует 24 марта, а на следующий день, 25 марта, — Благовещение. Пасха у католиков, в отличие от православных верующих, довольно ранняя и выпала на 31 марта.