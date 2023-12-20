Белорусским католикам назвали даты главных праздников в 2024 году

Белорусским католикам назвали даты главных католических праздников в 2024 году. «Комсомолка» узнала даты католических праздников в 2024.
В Беларуси католики 1 января 2024 года будут отмечать Торжество Пресвятой Богородицы, или праздник Марии — Царицы мира. Уже 6 января католическая церковь будет отмечать праздник Трех Королей, или Богоявление. А уже на следующий день, 7 января, белорусские католики отметят Крещение Господне.
Еще один праздник — Сретение Господне — в 2024 году будут отмечать 2 февраля. А с 14 февраля у католиков начинается Великий пост, получивший название Пепельная среда. Вербное, или Пальмовое воскресенье католическая церковь в 2024 году отпразднует 24 марта, а на следующий день, 25 марта, — Благовещение. Пасха у католиков, в отличие от православных верующих, довольно ранняя и выпала на 31 марта.
Кроме того, 12 мая белорусские католики отметят Вознесение Господне. Духов день, или Сошествие Святого духа выпал на 19 мая, а 26 мая католическая церковь будет отмечать день Святой Троицы. В 2024 году на 30 мая выпал праздник Тела и Крови Христа.
День Святых апостолов Петра и Павла католики отметят 29 июня. Торжество Будславской чудотворной иконы Божией матери белорусские католики будут праздновать 2 июля. Преображение Господне в 2024 году выпало на 6 августа.
Еще один из больших праздников католики в Беларуси отметят 15 августа. Речь идет про Успение Пресвятой Девы Марии. А уже 8 сентября в календаре указано Рождество Пресвятой Богородицы. В сентябре католики также будут праздновать Воздвижение Святого Креста. Праздник выпал на 14 сентября.
В первый день ноября католики отпразднуют День всех святых, а 2 ноября — поминовение всех усопших, или Дзяды. С 1 декабря в католической церкви празднуется начало Адвента. Еще один большой праздник выпал на 8 декабря. Речь идет про Непорочное Зачатие Пресвятой Девы Марии. А 25 декабря католическая церковь отмечает Рождество Христово.