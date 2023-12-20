Ёлку в центре Хабаровска украсили самодельными игрушками

В Хабаровске завершился традиционный конкурс елочных игрушек. В этом году участие приняли более 70 семей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В течение нескольких дней они кропотливо вырезали, клеили, шили и даже вязали новогодние убранство, которое сейчас украшает одну из ёлок на народном катке стадиона им. Ленина.



По итогам конкурса выбрали трех победителей. Третье и второе места разделили между собой две семьи, которые изготовили символ наступающего года — зеленого дракона. А победителем конкурса новогодней елочной игрушки стала Арина Ж. — воспитанница детского дома № 16. Сначала игрушка приехала поездом в Хабаровск, а потом и сама Арина за наградой. Арина изготовила ёлочный венок, украшенный шишками, мишурой и новогодними шарами. Сейчас все игрушки конкурсантов украшают елки вокруг «Катка-малышка», который недавно открыли на стадионе имени Ленина. Его оформление к Новому году уже завершено: на входе гостей встречают цифры 2024, все вокруг сияет гирляндами, а близ катка расположены арт-объекты животных фотозона «Сани и ящик Деда Мороза».