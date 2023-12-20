Овербукинг — новая проблема для туристов в высокий сезон

Бронирование номера в гостинице и даже 100% предоплата не гарантируют того, что номер действительно предоставят при заселении в отель, предупреждают эксперты и бывалые туристы. Чаще всего туристы сталкиваются с овербукингом во время высокого сезона.
Эксперты объясняют, что овербукинг — это когда отель продает немного больше номеров, чем реально существует. Это делается для того, чтобы гарантировать 100% загрузку гостиницы, на тот случай, если кто-то откажется от бронирования и не приедет на отдых. Но порой это приводит к тому, что клиенты приезжают, а свободных номеров нет, рассказали специалисты. При этом так поступают не только владельцы отелей, но и туроператоры и даже авиакомпании.
Юрист по правам потребителей Василий Черепанов рассказал, что в такой ситуации закон однозначно встает на сторону пострадавшего клиента. Ему должны не только вернуть деньги, но и компенсировать убытки, подчеркнул он. Например, если туристу пришлось снять номер в другой гостинице дороже забронированного номера, то разницу в цене ему обязаны компенсировать, объяснил эксперт.
Также туроператор или владельцы гостиницы могут предоставить более простой и дешевый номер, но в этом случае они обязаны вернуть разницу клиенту, пишет издание iz.ru (18+).