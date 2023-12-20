Овербукинг — новая проблема для туристов в высокий сезон

Эксперты объясняют, что овербукинг — это когда отель продает немного больше номеров, чем реально существует. Это делается для того, чтобы гарантировать 100% загрузку гостиницы, на тот случай, если кто-то откажется от бронирования и не приедет на отдых. Но порой это приводит к тому, что клиенты приезжают, а свободных номеров нет, рассказали специалисты. При этом так поступают не только владельцы отелей, но и туроператоры и даже авиакомпании.