Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Снегопад снова обещают жителям Астаны и Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 20 декабря — в Астане и Алматы вновь ожидается снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 55% 768 мм рт. ст. +7°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до −4 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до −5 градусов, ночью температура снизится до −9 градусов. Скорость ветра — 7,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до −4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.

Напомним, сегодня в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение — на юге страны обещают туманы и гололед, а жителей северных и восточных регионов предупреждают о метелях.