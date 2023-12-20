Пенсионер из Артема месяц боролся за теплые батареи в доме

Ранее в социальных сетях прошла информация — житель Артемовского городского округа замерзает в своей квартире. У пенсионера — в квартире — от плюс 5 до плюс 10 градусов. Он — отец двоих сыновей, участников СВО.
Редакции vl.aif.ru удалось связаться с Мусагитом Масгутовичем Гарифуллиным, проживающем в Артеме на улице Воронежской. Он рассказал, что в начале ноября — в разгар начала отопительного сезона — управляющая компания начала ремонтировать отопительную системы двухэтажного дома.
«Находился в командировке, работаю машинистом, приехал домой в ночь — а там жуткий холод. Жильцы четырех квартир в подъезде окоченели. Нарушили систему, а не могли подать давление, я не сумел открыть кран радиатора, и так продолжалось почти в течение месяца. Управляющая компания не позаботилась о результатах работы», — рассказал Мусагит Гарифуллин. Не раз он обращался и в УК, и в подрядчику, но изменений не последовало. При этом, жильцы другого подъезда задыхались от жары. Пенсионер утверждает — работы сделаны некачественно, без контроля конечного результата.
«Специалисты измерили температуру в помещении, термометр показал 15−17 градусов в разных комнатах и 13 градусов в нежилой комнате. Выяснилось, что при проведении аварийно-восстановительных работ нарушили схему подключения радиаторов. 20 декабря, подрядная организация произведет ремонтные работы для полноценного функционирования», — добавили в пресс-службе.
В данный момент, сообщает администрация округа, пожилому человеку доставили обогреватели. На предложение — компенсировать затраты на электроэнергию — получили отказ.
«Я не обязан вообще платить за отопление, которого, по сути, не было. Такое отношение к людям, у которых дети воюют», — объяснил свою позицию пенсионер. У него два сына — участники специальной военной операции. Один вернулся домой инвалидом, другой вскоре должен приехать на побывку.