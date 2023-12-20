Пенсионер из Артема месяц боролся за теплые батареи в доме

«Находился в командировке, работаю машинистом, приехал домой в ночь — а там жуткий холод. Жильцы четырех квартир в подъезде окоченели. Нарушили систему, а не могли подать давление, я не сумел открыть кран радиатора, и так продолжалось почти в течение месяца. Управляющая компания не позаботилась о результатах работы», — рассказал Мусагит Гарифуллин. Не раз он обращался и в УК, и в подрядчику, но изменений не последовало. При этом, жильцы другого подъезда задыхались от жары. Пенсионер утверждает — работы сделаны некачественно, без контроля конечного результата.