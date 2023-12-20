В Приморье участники спецоперации могут бесплатно получить землю в пользование

Также право получить землю имеют и родственники погибших участников спецоперации. В перечень входят супруги, не вступившие в повторный брак, дети до 18 лет и дети после 18 лет, если до достижения совершеннолетия они стали инвалидами или обучаются по очной форме. На полученной земле можно будет разбивать сады и огороды, вести животноводство или личное подсобное хозяйство.