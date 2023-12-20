Губернатор Иркутской области рассказал о работе по развитию туризма в регионе

В Иркутской области идет работа по развитию туризма. Это необходимо для комфортного размещения гостей и качественного сервиса. Об этом сообщают в правительстве региона.
— В Приангарье совместно с Бурятией создается курорт. Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. Мы поставили цель увеличить к 2036 году приток туристов в регион до 3,6 млн человек. По итогам текущего года показатель составляет 1,7 млн туристов, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В проект курорта вошли две локации: город Байкальск с экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и новая локация «Байкальская слобода», которая будет находиться в поселке Тальцы.
Кроме того, в регионе возводят модульные отели. В 2023—2024 годах в общей сложности построят 491 новый номер. Сумма поддержки составит более 622 млн рублей.