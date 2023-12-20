В Приморье разрешили охоту на ворон и волкопсов

На заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты расширили список охотничьих ресурсов. Соответствующий документ появился на сайте ЗС ПК. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В пояснительной записке к предлагаемому законопроекту указано, что популяция ворон угрожает другим представителям животного мира. Ее птенцы вылупляются раньше остальных, а потому в поисках пищи для потомства она разоряет кладки уток и фазанов.
Еще одна причина внести ворону в список заключается в том, что она — переносчик африканской чумы свиней. В перечень также хотят добавить волко-собачьих гибридов. Волкопсы по внешнему виду и поведению не отличаются от волков, поэтому охотники случайно могут застрелить их вместо опасного хищника.
Законопроект приняли на заседании большинством голосов сразу в двух чтениях, он вступит в силу после его официального опубликования.