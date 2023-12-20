В Приморье разрешили охоту на ворон и волкопсов

Еще одна причина внести ворону в список заключается в том, что она — переносчик африканской чумы свиней. В перечень также хотят добавить волко-собачьих гибридов. Волкопсы по внешнему виду и поведению не отличаются от волков, поэтому охотники случайно могут застрелить их вместо опасного хищника.