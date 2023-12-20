Во Владивостоке курсирует новая электричка из центра на Чуркин

Новый ежедневный внутригородской маршрут электрички запустили во Владивостоке. Поезд будет преодолевать расстояние от станции Владивосток до Мыса Чуркин за 32 минуты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В мэрии отмечают, что транспорт со станции Владивосток будет уходить в 9:35 и прибывать на Чуркин в 10:06. В обратную сторону поезд отправится с Чуркина в 10:39, а прибудет на станцию Владивосток в 11:07.
Также, в направлении Луговой и Мыса Чуркин курсирует ещё девять поездов:
- № 7301/7302, сообщением Мыс Чуркин — Владивосток (по рабочим дням) отпр. 7:20, приб. 7:48;
- № 7307/7308, сообщением Владивосток — Мыс Чуркин (по рабочим дням) отпр. 18:21, приб. 18:53;
- № 7304, сообщением Океанская — Мыс Чуркин (ежедневно) отпр. 7:17, приб. 7:57;
- № 6324, сообщением Надеждинская — Мыс Чуркин (по выходным и праздничным дням) отпр. 17:28, приб. 18:41;
- № 6326, сообщением Надеждинская — Мыс Чуркин (по рабочим дням) отпр. 19:01, приб. 20:15;
- № 6303, сообщением Мыс Чуркин — Кипарисово (ежедневно) отпр. 8:14, приб. 9:50;
- № 6315, сообщением Мыс Чуркин — Надеждинская (рабочим дням) отпр. 19:10, приб. 20:21.
- № 7305/7306, сообщением Луговая — Владивосток (по рабочим дням) отпрв. 8:07, приб. 8:29;
- № 6322, сообщением Надеждинская — Луговая (по рабочим дням) отпр. 17:28, приб. 18:31.
Напомним, пригород Владивостока и мыс Чуркин свяжет электропоезд. Маршруты будут отчасти привязаны к расписанию самолетов. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что разрабатывается большую программу расширения сети по городу по всем маршрутам — до Луговой, Снеговой, Улисса, Тихой, Эгершельда.