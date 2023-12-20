Горячие разборки: таксисты подрались в центре Владивостока

По словам очевидцев, потасовка началась внезапно: рулевые что-то не поделили на дороге и решили все выяснить кулаками. Один из мужчин нападал активнее оппонента, ставил выверенные удары. При этом как таковых травм никто не получил, по крайней мере — на первый взгляд.