Горячие разборки: таксисты подрались в центре Владивостока

Конфликт между иностранцами разгорелся прямо на дороге в районе Алеутской, 38, во Владивостоке. «Шоу-программа» привлекла внимание зевак и прохожих, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам очевидцев, потасовка началась внезапно: рулевые что-то не поделили на дороге и решили все выяснить кулаками. Один из мужчин нападал активнее оппонента, ставил выверенные удары. При этом как таковых травм никто не получил, по крайней мере — на первый взгляд.
Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к ситуации и постарались разрядить обстановку:
«Нормально же разошлись…».
«Холодно, решили размяться».
«Вечно около этого роддома что-то происходит. Никакого покоя».
«Это был бой за клиентов!!!».