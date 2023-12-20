Небольшой снег и морозы до −36 прогнозируют в Иркутской области 20 декабря

Скоро аномальные морозы отступят. По словам синоптиков, уже в четверг ожидается небольшое потепление. Но сегодня лучше одеться потеплее! Погода в Иркутске 20 декабря 2023 года будет на 13 градусов ниже климатической нормы.
Погода в Иркутске 20 декабря
— В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура −21…-26, в пониженных формах рельефа −31…-36, а в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами −14…-19 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 20 декабря 2023 года будет облачной, преимущественно без осадков. В пригородной зоне местами туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 3−8 м/с. Столбики термометров покажут днем −23…-25.
Кроме того, на Байкале ожидаются порывы ветра до 25 м/с с температурой до −25 градусов.