Чаще стали болеть гриппом жители Хабаровска

За прошедшую неделю в краевом центре подтверждено полтора десятка случаев заболевания гриппом. Всего на конец прошлой недели в Хабаровске было закрыто 56 классов в 18 школах. Школьников отправляют на внеплановые каникулы при ниличии 20 процентов заболевших в классе. Подобные меры предпринимаются для предотвращения распространения инфекции в образовательных учреждениях.