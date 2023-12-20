Чаще стали болеть гриппом жители Хабаровска

За прошедшую неделю в краевом центре подтверждено полтора десятка случаев заболевания гриппом. Всего на конец прошлой недели в Хабаровске было закрыто 56 классов в 18 школах. Школьников отправляют на внеплановые каникулы при ниличии 20 процентов заболевших в классе. Подобные меры предпринимаются для предотвращения распространения инфекции в образовательных учреждениях.
Основной путь передачи ОРВИ — воздушно-капельный, поэтому лучший способ профилактики — выполнение рекомендаций управления Роспотребнадзора. Это тщательное мытье рук, использование масок в местах скопления людей, регулярное проветривание помещения.
Также рекомендуется при первых симптомах болезни (повышение температуры, катаральные проявления) обращаться к врачу и не заниматься самолечением.