В Красноярске назначили нового руководителя УК «ЖСК»

В красноярской УК «ЖСК» сменился директор. Новым управляющим назначена Анастасия Казанцева.
Сообщается, что она родилась в Красноярске. Последние годы возглавляла управляющие компании в Москве и Подмосковье. До этого в Красноярске была заместителем руководителя компании «Холмсервис».
«Я рада вернуться в свой родной город. Я прекрасно знаю и понимаю специфику работы в жилищно-коммунальной сфере своего города Красноярска. Так же я прекрасно понимаю всю зону ответственности, которую беру на себя. Соглашаюсь работать в одной из самых крупных компаний жилищно-коммунальной сферы города Красноярска. Мы знаем, что есть жалобы на оказание предоставляемых услуг по содержанию, по текущему ремонту. Поэтому в ближайшее время мы намерены меняться. Как во внутренней, так и во внешней среде. Но всё это будет происходить на благо наших жителей», — прокомментировала Анастасия Казанцева.
Добавим, что УК «ЖСК» обслуживает более 1600 многоквартирных домов Красноярска. До прихода Анастасии Казанцевой гендиректором компании был Николай Кемайкин.
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