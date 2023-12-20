В Красноярске назначили нового руководителя УК «ЖСК»

«Я рада вернуться в свой родной город. Я прекрасно знаю и понимаю специфику работы в жилищно-коммунальной сфере своего города Красноярска. Так же я прекрасно понимаю всю зону ответственности, которую беру на себя. Соглашаюсь работать в одной из самых крупных компаний жилищно-коммунальной сферы города Красноярска. Мы знаем, что есть жалобы на оказание предоставляемых услуг по содержанию, по текущему ремонту. Поэтому в ближайшее время мы намерены меняться. Как во внутренней, так и во внешней среде. Но всё это будет происходить на благо наших жителей», — прокомментировала Анастасия Казанцева.