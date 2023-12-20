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Кот Руди стал символом «Молодёжной столицы Красноярского края-2024»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Канск выбран «Молодёжной столицей Красноярского края-2024». В следующем году в городе пройдёт серия региональных мероприятий и фестивалей для молодых людей со всего края.
Источник: Соцсети

Кроме того, выбран талисман молодёжной столицы края — кот Руди. Автором персонажа стала Екатерина Полякова — студентка Уярского сельхозтехникума и участница «Движения первых». Талисман станет достопримечательностью будущей молодёжной столицы и всего Красноярского края, символом молодости, успеха и развития.

Отметим, что Молодежной столицей в этом году был город Назарово.

«Быть молодёжной столицей Красноярского края — почётное право для любого города. В следующем году Канск станет точкой притяжения для молодёжи края, в городе пройдут десятки мероприятий зонального и регионального уровней, что является большой возможностью для развития города и его молодёжной среды, создания условий для самореализации ребят. Канская молодёжь получит возможность проявить таланты, обрести новых друзей и вдохновиться на воплощение самых смелых инициатив», — отметил руководитель регионального агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Виктор Коломиец. Напомним, что первой молодежной столицей края был Минусинск.

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