Кот Руди стал символом «Молодёжной столицы Красноярского края-2024»

«Быть молодёжной столицей Красноярского края — почётное право для любого города. В следующем году Канск станет точкой притяжения для молодёжи края, в городе пройдут десятки мероприятий зонального и регионального уровней, что является большой возможностью для развития города и его молодёжной среды, создания условий для самореализации ребят. Канская молодёжь получит возможность проявить таланты, обрести новых друзей и вдохновиться на воплощение самых смелых инициатив», — отметил руководитель регионального агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Виктор Коломиец. Напомним, что первой молодежной столицей края был Минусинск.