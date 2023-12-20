В Красноярске готовится к открытию новая поликлиника — в микрорайоне Северном, на улице Мате Залки. Она возведена по программе модернизации первичного звена, действующей в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает региональный минздрав. Накануне, 19 декабря, на объекте побывал губернатор края Михаил Котюков. Вместе с ним на экскурсии были и жители микрорайона. Все осмотрели, задали вопросы руководству и сделали выводы.