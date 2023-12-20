В Красноярске готовится к открытию новая поликлиника — в микрорайоне Северном, на улице Мате Залки. Она возведена по программе модернизации первичного звена, действующей в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает региональный минздрав. Накануне, 19 декабря, на объекте побывал губернатор края Михаил Котюков. Вместе с ним на экскурсии были и жители микрорайона. Все осмотрели, задали вопросы руководству и сделали выводы.
В целом понравилось все — и удобная маршрутизация пациентов при прохождении диспансеризации, и расположение врачебных кабинетов, и оснащение (80% оборудования — отечественного производства). Предусмотрена и зона для приема неотложных пациентов с высокой температурой. Поскольку Северный — один из самых населенных микрорайонов, в новой поликлинике сформировано 28 терапевтических участков. Здесь начнут принимать и врачи узких специальностей.
В поликлинике будут работать 118 врачей и 150 человек среднего медицинского персонала. Штат уже укомплектован на 80%. Свои двери посетителям медицинское учреждение распахнет завтра, 21 декабря.