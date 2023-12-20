Прокуратура проведет проверку по факту унижения школьника в Красноярске

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту совершения противоправных действий в отношении 13-летнего школьника в краевом центре. Сообщения об этом происшествии появились вчера в региональных СМИ.
Уже установлено, что инцидент произошел в конце ноября возле одной из школ Железнодорожного района Красноярска.
На размещенной видеозаписи запечатлено, что несколько подростков в грубой и унижающей форме принуждают мальчика принести извинения якобы за совершенный ранее некий проступок. Сообщается, что над школьником издевались в течение месяца, избивали, унижали и требовали возврата крупной суммы денег.
Прокуратура Красноярского края установит причины и условия произошедшего, даст оценку деятельности органов системы профилактики и всем обстоятельствам конфликта. По результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования. Проведение процессуальной проверки находится на контроле.