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Прокуратура проведет проверку по факту унижения школьника в Красноярске

13-летнего ребенка поставили на колени и заставили извиняться.
Источник: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту совершения противоправных действий в отношении 13-летнего школьника в краевом центре. Сообщения об этом происшествии появились вчера в региональных СМИ.

Уже установлено, что инцидент произошел в конце ноября возле одной из школ Железнодорожного района Красноярска.

На размещенной видеозаписи запечатлено, что несколько подростков в грубой и унижающей форме принуждают мальчика принести извинения якобы за совершенный ранее некий проступок. Сообщается, что над школьником издевались в течение месяца, избивали, унижали и требовали возврата крупной суммы денег.

Личности всех участников конфликта установлены, один из них состоит на учете в ПДН, остальные в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадали.

Прокуратура Красноярского края установит причины и условия произошедшего, даст оценку деятельности органов системы профилактики и всем обстоятельствам конфликта. По результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования. Проведение процессуальной проверки находится на контроле.