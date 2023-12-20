Прокуратура проведет проверку по факту унижения школьника в Красноярске

На размещенной видеозаписи запечатлено, что несколько подростков в грубой и унижающей форме принуждают мальчика принести извинения якобы за совершенный ранее некий проступок. Сообщается, что над школьником издевались в течение месяца, избивали, унижали и требовали возврата крупной суммы денег.