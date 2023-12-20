Юргинцам проиндексировали зарплату после визита прокуратуры

В Юрге после визита прокуратуры на теплоснабжающее предприятие «Интеграл» работникам проиндексировали зарплаты. Были нарушены права 430 юргинцев.
Так, работодатель не провёл ежегодную индексацию заработной платы работников, а Положение об оплате труда работников не предусматривало порядок увеличения размера заработной платы. При этом установленный заработок людей не учитывал темпы роста уровня инфляции в стране и регионе.
После внесения представления прокурором гендиру предприятия сотрудники общества разработали порядок индексации зарплаты: в ноябре её проиндексировали на 20%, а с 1 февраля 2024 года проиндексируют ещё на 10%.
Также мы писали, что в Междуреченске ООО «Промтехстрой» погасило долги по зарплате, которые составляли больше 4 млн рублей. Компания не выплатила деньги за октябрь 78 работникам.