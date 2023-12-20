Шепнуть на ушко Деду Морозу: по Иркутской области проехал поезд зимнего волшебника

В Иркутске дети могли встретиться с главным новогодним персонажем и его волшебными помощниками. Новинкой этого года стал вагон-театр, где ребятня увидела кукольное представление. Резиденция на колесах празднично оформлена, в ее составе — приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.