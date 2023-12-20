Шепнуть на ушко Деду Морозу: по Иркутской области проехал поезд зимнего волшебника

Главная остановка была утром 14 декабря 2023 года на станции Иркутск-Пассажирский.
Поезд отправился из Великого Устюга в ноябре 2023 года и будет в пути до середины января 2024 года. Дед Мороз со Снегурочкой побывают более чем в 80 городах. Следующей остановкой после Иркутска стала станция Зима.
В Иркутске дети могли встретиться с главным новогодним персонажем и его волшебными помощниками. Новинкой этого года стал вагон-театр, где ребятня увидела кукольное представление. Резиденция на колесах празднично оформлена, в ее составе — приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.