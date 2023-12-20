Подача природного газа будет временно приостановлена с 10:00 до 17:30. От газоснабжения отключат обычных жильцов и оптовых потребителей в махаллях «Янги турмуш» и «Машъал». Оно будет восстановлено после завершения ремонтных работ.
В одном из районов Ташкента отключат газ
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания «Худудгаз пойтахт» сообщила об отключениях газа на сегодня. Без топлива останутся потребители в Янгихаётском районе, здесь будут проводиться ремонтные работы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.