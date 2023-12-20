Первый рейс из Красноярска в Пекин отменили

Первый рейс из Красноярска в Пекин отменен. Об этом телеграм-каналу KJA-Авиабилеты Красноярск сообщили неулетевшие пассажиры. Они рассказали, что узнали об отмене рейса за два часа до вылета, по пути в аэропорт.
«Вчера отменили рейс Красноярск — Пекин “Аэрофлота” за два часа до вылета. Далее были билеты до Гуанчжоу, соответственно там со штрафами один билет вернут», — написал один из пассажиров, у которого была пересадка в Пекине.
Пока никаких официальных сообщений об отмене от авиакомпании «Россия» (дочка «Аэрофлота», выполняющая рейсы) не было. На онлайн-табло красноярского аэропорта рейс в Пекин значится как отмененный.
Пассажирам придется обращаться в авиакомпанию за возвратом средств. Будут ли в дальнейшем выполняться перелеты в Пекин, неизвестно.
Ранее анонсировалось, что вылеты из Красноярска в Международный аэропорт Пекина Дасин — по вторникам, четвергам и субботам, обратный вылет — по средам, пятницам и воскресеньям.