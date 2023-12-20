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Баста рассказал о невероятной истории на концерте во Владивостоке: «Пролетели две пули»

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря, ФедералПресс. Известный рэпер Василий Вакуленко рассказал о шокирующей истории, которая произошла с ним во время одного из концертов во Владивостоке. В машину, в которой находился артист, стрелял неизвестный мужчина.
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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел около клуба, в котором проходило мероприятие.

«Заканчивается концерт, клуб простецкий. Выходим из клуба, садимся в машину, и слышу два выстрела. Пролетает пуля, разбивая лобовое стекло, и водитель, сидя за правым рулем, набирает кого-то, говорит: “Поймали его? Как раз хотел машинку менять”, — и смеется», — вспоминает рэпер.

Позже стало известно, что мужчину не пустили на концерт Басты из-за оружия, которое он пытался пронести. Хулиган дождался окончания выступления, и когда Вакуленко вышел из клуба, произвел выстрелы.

Чудом никого не задело.

Ранее «ФедералПресс» писал, что во время концерта Басты в Барвихе произошла драка, в которой пострадал заместитель министра Подмосковья.

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