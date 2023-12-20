Баста рассказал о невероятной истории на концерте во Владивостоке: «Пролетели две пули»

Инцидент произошел около клуба, в котором проходило мероприятие.
«Заканчивается концерт, клуб простецкий. Выходим из клуба, садимся в машину, и слышу два выстрела. Пролетает пуля, разбивая лобовое стекло, и водитель, сидя за правым рулем, набирает кого-то, говорит: “Поймали его? Как раз хотел машинку менять”, — и смеется», — вспоминает рэпер.
Позже стало известно, что мужчину не пустили на концерт Басты из-за оружия, которое он пытался пронести. Хулиган дождался окончания выступления, и когда Вакуленко вышел из клуба, произвел выстрелы.
Чудом никого не задело.
Ранее «ФедералПресс» писал, что во время концерта Басты в Барвихе произошла драка, в которой пострадал заместитель министра Подмосковья.