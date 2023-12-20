Баста рассказал о невероятной истории на концерте во Владивостоке: «Пролетели две пули»

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря, ФедералПресс. Известный рэпер Василий Вакуленко рассказал о шокирующей истории, которая произошла с ним во время одного из концертов во Владивостоке. В машину, в которой находился артист, стрелял неизвестный мужчина.