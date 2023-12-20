До −40°С: аномальные морозы захватят Приморье

Сильные морозы ударят по Приморскому краю 23 и 24 декабря. При этом в некоторых муниципалитетах не исключен снегопад, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Согласно данным Примгидромета, в субботу, 23 декабря, температура воздуха в ночное время суток составит −18…-25°С. На северо-востоке до −40°С. Днем же воздух прогреется до −7…-14°С, в центральных районах: −15…-20°С. Не исключен снег.
В дальневосточной столице осадков не будет, а столбики термометра покажут −11…-14°С.
В воскресенье, 24 декабря, осадки прекратятся окончательно, а температура воздуха составит 5…-11°С, на севере до −12…-17°С. Во Владивостоке воздух также прогреется, в остальном отличий от субботы не будет.
Ранее «КП» писала о сильных осадках.