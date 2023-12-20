Мэр Хабаровска выступит с инвестиционным посланием

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступит с инвестиционным посланием 20 декабря. Это будет телевизионный эфир, во время которого глава города подведет итоги по улучшению инвестиционного и делового климата региона в этом года, а также расскажет о планах и фокусах администрации города на следующий год.