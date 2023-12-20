ЕС введет ограничения для трех крупнейших порносайтов из-за нового закона

Перечисленные порносайты входят в число самых посещаемых интернет-ресурсов в мире: по данным европейских регуляторов, ежемесячная аудитория Xvideos в Евросоюзе составляет 160 млн человек, это около трети граждан союза. В Pornhub заявили, что у сайта всего 33 млн пользователей в ЕС, и компания не соответствует порогу, установленному DSA. Stripchat и Xvideos не ответили на запросы FT.