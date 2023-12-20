Жители Уфы с детьми час ждали очереди на поезд Деда Мороза

В Уфе накануне, 19 декабря, прибыл поезд Деда Мороза. Билеты на событие были раскуплены за мгновение, а желающих попасть к волшебнику оказалось очень много: родителям и детям пришлось ждать около часа своей очереди, чтобы попасть на поезд.
К слову, погода в этот день была ветреной и влажной, а за окном был минус.
Сам новогодний состав задержался в Уфе лишь на шесть часов. У посетителей была возможность пообщаться с Дед Морозом, посмотреть кукольный театр, купить сувениры и поесть в сказочном вагон-ресторане.