Жители Уфы с детьми час ждали очереди на поезд Деда Мороза

В Уфе накануне, 19 декабря, прибыл поезд Деда Мороза. Билеты на событие были раскуплены за мгновение, а желающих попасть к волшебнику оказалось очень много: родителям и детям пришлось ждать около часа своей очереди, чтобы попасть на поезд.