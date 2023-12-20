Материнский неиспользованный капитал кузбассовцев проиндексируют на 7,5%

«Максимальное повышение ждёт те семьи, которые ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребёнка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тыс. рублей», — объясняют сотрудники кузбасского Соцфонда.