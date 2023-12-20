Материнский неиспользованный капитал кузбассовцев проиндексируют на 7,5%

1 февраля Социальный фонд проиндексирует на 7,5% материнский капитал всем кузбассовцам, которые пока им не воспользовались или сохранили часть средств на сертификате. Чем больше сумма, тем выше будет прибавка.
«Максимальное повышение ждёт те семьи, которые ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребёнка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тыс. рублей», — объясняют сотрудники кузбасского Соцфонда.
Информацию о сумме неизрасходованного материнского капитала родители могут посмотреть на госуслугах. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребёнка также вырастет почти до 631 тыс. рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребёнка вырастет до 833 тыс. рублей.