Опубликована шифровка 1941 года в Москву о грядущей войне

«20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, (в) которой предлагается 8 германских специалистов, вызванных из Ленинграда (в) Германию, направить самолетом с таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали (через) границу, так как (в) противном случае будет поздно», — говорится в документе.