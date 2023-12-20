Маршрут «Ласточки» из Перми продлят до автовокзала в Краснокамске

Маршрут электропоезда «Ласточка» из Перми продлят до автовокзала в Краснокамске. Его обновление пройдет в рамках второго этапа проекта «Наземное метро».
В совещании также приняли участие заместитель начальника дороги по территориальному управлению в Пермском регионе СвЖД и представители администрации Краснокамского округа.
«Сейчас компания готовит технико-экономическое обоснование проекта. Муниципалитету поручено подготовить и предложить варианты проектного решения по определению границ земельного участка коридора прохождения железнодорожных путей до автовокзала Краснокамска», — сообщили окружные власти.
Железнодорожные пути к месту нового автовокзала в Краснокамске проложили еще в 1970-х годах задолго до его строительства. Их использовали для логистического удобства разгрузки-погрузки промышленных товаров.