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Маршрут «Ласточки» из Перми продлят до автовокзала в Краснокамске

Проект продления маршрута «Ласточки» из Перми в Краснокамск пройдет технико-экономическое обоснование.
Источник: Комсомольская правда

Маршрут электропоезда «Ласточка» из Перми продлят до автовокзала в Краснокамске. Его обновление пройдет в рамках второго этапа проекта «Наземное метро».

Как пояснили в администрации Краснокамского городского округа, продление маршрута электропоезда «Ласточка» до автовокзала в Краснокамске обсудили на совместной встрече краевой Минтранс и Свердловское отделение РЖД.

В совещании также приняли участие заместитель начальника дороги по территориальному управлению в Пермском регионе СвЖД и представители администрации Краснокамского округа.

«Сейчас компания готовит технико-экономическое обоснование проекта. Муниципалитету поручено подготовить и предложить варианты проектного решения по определению границ земельного участка коридора прохождения железнодорожных путей до автовокзала Краснокамска», — сообщили окружные власти.

Железнодорожные пути к месту нового автовокзала в Краснокамске проложили еще в 1970-х годах задолго до его строительства. Их использовали для логистического удобства разгрузки-погрузки промышленных товаров.