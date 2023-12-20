Успеть за полчаса: новая электричка порадует жителей Владивостока

Ежедневный маршрут запустила компания «Экспресс Приморья». Пользоваться дополнительным рейсом лучше тем, кто не спешит рано утром на работу. Первый поезд отходит от станции Владивосток в 9:35, а со станции «Мыс Чуркин» отправляется в 10:39.