Успеть за полчаса: новая электричка порадует жителей Владивостока

В администрации Владивостока сообщили о запуске нового маршрута надземного метро Владивосток — Мыс Чуркин с 11 декабря. Добраться до пункта назначения по ж/д путям можно ровно за 32 минуты, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Ежедневный маршрут запустила компания «Экспресс Приморья». Пользоваться дополнительным рейсом лучше тем, кто не спешит рано утром на работу. Первый поезд отходит от станции Владивосток в 9:35, а со станции «Мыс Чуркин» отправляется в 10:39.
Специалисты мэрии подчеркнули, что по похожему пути ходят и другие поезда. Например, выйти на станции «Мыс Чуркин» можно по маршрутам № 7301/7302, № 7304, № 6303 и другим.