Топ-5 главных новостей в Молдове 20 декабря

1 Манна евросоюзная: Президент Молдовы Санду ждет приказа сверху, чтобы начать уважать права нацменьшинств — когда вступим в ЕС.
2 Молдаван не проживающих в Румынии, стали лишать гражданства этой страны.
3 Молдавская актриса стала лучшей на международном фестивале.
4 Летают хорошо, садиться будет больно: Молдова избавилась от «русского духа» в аббревиатуре аэропорта — не KIV, а RMO.
5 Давай, до свидания: Более 60 процентов жителей Молдовы не хотят видеть Санду президентом — они ей больше не верят.