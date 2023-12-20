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Топ-5 главных новостей в Молдове 20 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 20 декабря 2023 года.
Источник: Комсомольская правда

1 Манна евросоюзная: Президент Молдовы Санду ждет приказа сверху, чтобы начать уважать права нацменьшинств — когда вступим в ЕС.

2 Молдаван не проживающих в Румынии, стали лишать гражданства этой страны.

3 Молдавская актриса стала лучшей на международном фестивале.

4 Летают хорошо, садиться будет больно: Молдова избавилась от «русского духа» в аббревиатуре аэропорта — не KIV, а RMO.

5 Давай, до свидания: Более 60 процентов жителей Молдовы не хотят видеть Санду президентом — они ей больше не верят.

экономика