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В Прикамье скончалась хирург-стоматолог с 40-летним стажем Татьяна Ишимова

Прощание с врачом состоится 20 декабря.

Хирург-стоматолог с 40-летним стажем Татьяна Ишимова скончалась в Прикамье.

Об уходе из жизни врача сообщает Пермская краевая медицинская библиотека. Татьяна Ишимова скончалась 15 декабря.

«Хирург-стоматолог с 40 летним стажем работала в Пермской краевой клинической стоматологической поликлинике, много лет была нашей читательницей. Из врачебной династии Ишимовых. Помним, скорбим…» — говорится в сообщении библиотеки.

Уточняется, что прощание с Татьяной Ишимовой пройдёт 20 декабря в Соборе Святых Петра и Павла.