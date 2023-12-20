В Прикамье скончалась хирург-стоматолог с 40-летним стажем Татьяна Ишимова

Хирург-стоматолог с 40-летним стажем Татьяна Ишимова скончалась в Прикамье.
Об уходе из жизни врача сообщает Пермская краевая медицинская библиотека. Татьяна Ишимова скончалась 15 декабря.
«Хирург-стоматолог с 40 летним стажем работала в Пермской краевой клинической стоматологической поликлинике, много лет была нашей читательницей. Из врачебной династии Ишимовых. Помним, скорбим…» — говорится в сообщении библиотеки.
Уточняется, что прощание с Татьяной Ишимовой пройдёт 20 декабря в Соборе Святых Петра и Павла.