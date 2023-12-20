Хабаровские охотоведы рассказали о правильном поведении при встрече с тигром

Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края выпустило рекомендации по поведению людей при встрече с амурским тигром. Как показывает анализ конфликтных ситуаций с хищником, в большинстве случаев их причиной являлись действия человека. И лучше всего помогают при встрече с тигром световые и звуковые сигнальные ракеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Чувство голода побуждает тигра выходить к населенным пунктам, посещать помойки, поедать падаль, нападать на скот и собак. О его появлении следует незамедлительно сообщать в природоохранные организации. Если вы живёте в сельской местности, ваш двор должен быть огорожен забором. — На летних пастбищах, на пасеках, дачах и других подобных местах собаки должны быть защищены от возможных нападений тигра. С этой целью для собак следует сделать укрытия, например, узкие лазы под домом, сараем, которые будут недоступны для хищника, — отметили в ведомстве. При содержании скота выгул нужно проводить только в дневное время суток и в сопровождении пастуха, снабжённого средствами для отпугивания хищника. Забор вокруг загона для скота должен быть высоким, рекомендуется также огородится сеткой. — Тигры боятся шумовых и звуковых эффектов. Поэтому при встрече с ним важно произвести как можно больше шума. Необходимо помнить, что выстрел вверх быстрее отпугнет зверя, чем выстрел на поражение, после которого раненый зверь становится смертельно опасным, — говорят охотоведы.



Отпугнуть тигра можно фальшфейером, для покупки которого не требуется разрешение, световой либо звуковой ракетами. Но пускать их эффективнее над головой тигра, а не прямо вверх.