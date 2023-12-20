Хабаровские охотоведы рассказали о правильном поведении при встрече с тигром

Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края выпустило рекомендации по поведению людей при встрече с амурским тигром. Как показывает анализ конфликтных ситуаций с хищником, в большинстве случаев их причиной являлись действия человека. И лучше всего помогают при встрече с тигром световые и звуковые сигнальные ракеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Чувство голода побуждает тигра выходить к населенным пунктам, посещать помойки, поедать падаль, нападать на скот и собак. О его появлении следует незамедлительно сообщать в природоохранные организации. Если вы живёте в сельской местности, ваш двор должен быть огорожен забором. — На летних пастбищах, на пасеках, дачах и других подобных местах собаки должны быть защищены от возможных нападений тигра. С этой целью для собак следует сделать укрытия, например, узкие лазы под домом, сараем, которые будут недоступны для хищника, — отметили в ведомстве. При содержании скота выгул нужно проводить только в дневное время суток и в сопровождении пастуха, снабжённого средствами для отпугивания хищника. Забор вокруг загона для скота должен быть высоким, рекомендуется также огородится сеткой. — Тигры боятся шумовых и звуковых эффектов. Поэтому при встрече с ним важно произвести как можно больше шума. Необходимо помнить, что выстрел вверх быстрее отпугнет зверя, чем выстрел на поражение, после которого раненый зверь становится смертельно опасным, — говорят охотоведы.
Отпугнуть тигра можно фальшфейером, для покупки которого не требуется разрешение, световой либо звуковой ракетами. Но пускать их эффективнее над головой тигра, а не прямо вверх.
— Для отпугивания тигров от жилья и ферм рекомендуется в ночное время разводить вокруг них костры, жечь автомобильные покрышки, пускать сигнальные ракеты, — говорят специалисты. Собаки сильно привлекают таежную кошку, поэтому ходить с ними в лес не рекомендуется. Тигр может часами и даже днями сопровождать человека с собакой, выбирая момент, когда пёс удалится от хозяина.
— Иногда первый прыжок тигра на собаку бывает неудачен и собака бросается под защиту хозяина. Но возбужденный хищник уже не в состоянии остановиться, не обращает внимания на человека, и трагедия происходит буквально под ногами у охотника, — отмечают охотоведы. Если собака успевает обнаружить преследователя, она становится вялой, жмется к ногам человека, скулит, вздрагивает от каждого шороха. В такой ситуации нужно пошуметь, выстрелить в воздух, запустить сигнальную световую ракету и покинуть опасное место, не поддаваясь панике. В лесу также не рекомендуют использовать лошадей, помимо тигра они могут привлечь ещё и медведя.
— Туристам, сборщикам грибов и ягод рекомендуется в местах обитания тигра ходить группами не менее трех человек. А при встрече следов тигра следует заявить о своем присутствии шумом, характерным для человека, громко разговаривать, перекликаться, постукивать по деревьям. Предупрежденный звуком зверь уйдет, — следует и рекомендаций. Столкнуться с тигром можно и совсем неожиданно, к примеру, на дороге. В этом случае, мотоциклистам нужно быстро решать на месте: продолжать езду на скорости или развернуться. А велосипедистам надо без суеты, не поворачиваясь к тигру спиной, громко разговаривая с ним, покинуть место встречи.
Если же встретились тигрята, категорически запрещается их ловить. Помните, что критическое расстояние, которое побуждает самку к атаке — приближение к потомству на расстояние около 100 метров.
Появление тигра на виду может служить предупреждением. Демонстративное появление зверя означает, что он не собирается охотиться на человека, но предупреждает, кто здесь хозяин. Поэтому следует покинуть опасный район — тигр редко видит в человеке добычу, поэтому не следует путать попытку нападения с ее демонстрацией. Ложные броски в сторону человека носят предупредительный характер и, как ни парадоксально, большинство трагедий случается с людьми, имеющими в руках оружие. Торопливый выстрел в зверя может только спровоцировать его к нападению, особенно, в случае ранения, — комментируют специалисты.
Если же тигр решил атаковать, действовать нужно быстро. Когда зверь напряжен, уши плотно прижаты, шерсть на голове и загривке поднята, хвост нервно извивается — положение крайне опасное. При атаке зверь сбивает человека с ног, может перекусить руку, если жертва оказывает сопротивление, но потом, как правило, уходит.
— Сопротивление голыми руками бесполезно — это приведет только к лишним травмам. Рекомендуется лежать и не предпринимать никаких действий, — говорят охотоведы. Обычно в такой ситуации выживали те, кто лежал без движения, истерических воплей и суеты. Возбужденный зверь постепенно успокаивался и оставлял жертву в покое.