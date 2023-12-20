Между городом и посёлком. Жители не хотят, чтобы Шерегеш становился городом

«Конечно, жители посёлка — те, кто давно в нём живёт — были против того, чтобы он становился городом. А те, кто из новых домов, приезжие, им либо всё равно, либо они голосовали “за”. Многие со сменой статуса потеряли бы свои льготы: компенсации по квартплате, уголь и дрова для частного сектора. Да и не тянет Шерегеш на город ни по количеству населения, ни по условиям (9 911 — число людей, проживающих в Шерегеше, по последней переписи — Ред.). У нас нет нормальной школы, закрывают детские сады, больница в плачевном состоянии, нет спортивных классов, — говорит Галина Колесникова, внучка одного из братьев — основателей посёлка, член совета представителей коренного народа при главе Шерегеша. — Если инвесторам нужен этого город-курорт, то пусть строят его отдельно, не трогая поселок. Мы же, жители, получаем взамен только растущие цены. Я много лет стою в очереди на землю как ветеран, но для нас, в отличие от инвесторов, земли нет».