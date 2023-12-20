Между городом и посёлком. Жители не хотят, чтобы Шерегеш становился городом

Областные власти собрались сделать посёлок Шерегеш городом-курортом. Но местные жители идею не поддержали. В причинах разбирался корреспондент «АиФ в Кузбассе».
И вашим, и нашим.
В апреле губернатор Сергей Цивилев заявил: «Не может курорт мирового уровня быть посёлком городского типа».
Однако в начале декабря стало известно, что жители выступили против переименования. «У нас проводился социологический опрос населения, и наши депутаты совместно с жителями посёлка приняли решение: не менять статус посёлка городского типа, а изменить его название. Документы сейчас на проверке, и если всё будет нормально, то в феврале— марте 2024 г. географическое название изменится на “посёлок городского типа “Город— курорт Шерегеш”. Конечно, мы хотели городской статус, но с ним теряли бы многие льготы, которые имеют наши учителя и врачи. А это 50% оплаты за ЖКУ, подъёмные, и лишить всего этого людей, на которых всё держится, мы просто не имели права”, — рассказал глава пгт. Вадим Швайгерт.
По его мнению, новое название даст дополнительную инвестиционную привлекательность, гордость за свой посёлок, преференции от региональных и федеральных структур.
Получили мусор и хамство.
Мы узнали у местных жителей, действительно ли они отказались от смены статуса.
«Конечно, жители посёлка — те, кто давно в нём живёт — были против того, чтобы он становился городом. А те, кто из новых домов, приезжие, им либо всё равно, либо они голосовали “за”. Многие со сменой статуса потеряли бы свои льготы: компенсации по квартплате, уголь и дрова для частного сектора. Да и не тянет Шерегеш на город ни по количеству населения, ни по условиям (9 911 — число людей, проживающих в Шерегеше, по последней переписи — Ред.). У нас нет нормальной школы, закрывают детские сады, больница в плачевном состоянии, нет спортивных классов, — говорит Галина Колесникова, внучка одного из братьев — основателей посёлка, член совета представителей коренного народа при главе Шерегеша. — Если инвесторам нужен этого город-курорт, то пусть строят его отдельно, не трогая поселок. Мы же, жители, получаем взамен только растущие цены. Я много лет стою в очереди на землю как ветеран, но для нас, в отличие от инвесторов, земли нет».
Своё отрицательное отношение к инициативе подтвердили также несколько местных учителей, но назвать свои имена отказались. Одна из собеседниц сказала, что не видит толку от переименования, поскольку просто название туристов не привлечёт. «Лучше бы налоги, которые собирают с горы, пускали на благоустройство», — заявила учительница.
Её коллега Татьяна Иванова (имя изменено — Ред.) отметила, что инфраструктура в Шерегеше не тянет на городскую. «Пусть сначала сделают город, а потом уже и замахиваются на смену статуса. Курортная зона находится в 2 км от нас. А по факту все туристы находятся в посёлке, потому что квартиры дешевле снять, в магазинах проще всё купить. Это привело к повышению цен, очередям и хамству со стороны отдыхающих», — рассуждает педагог. Она отмечает: хоть посёлок и стал современнее, но добавились проблемы в виде переполненных мусорок, облупленных фасадов, неубранного снега.
А как у других?
Большинство российских городов-курортов находятся в Краснодарском и Ставропольском краях и всем хорошо известны: Анапа, Геленджик, Сочи. Ближайший к нам — Белокуриха. Как и Шерегеш, алтайский курорт состоит из жилого посёлка и туристического сектора возле гор. Было время, когда курортная зона отделялась от жилой забором и внутрь пускали по пропускам.
Сочетание «посёлок городского типа Город-курорт… “— чисто кузбасская придумка, аналогов не нашлось. Есть нечто похожее в Забайкальском крае — пгт. Курорт-Дарасун.
Кстати, знаменитая Красная Поляна — это, как и Шерегеш, посёлок городского типа. При этом там «сельский» статус не мешает ни притоку туристов и инвестиций, ни благоустройству на уровне европейских городов.
Грандиозные перспективы.
Галина Мекуш, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой общей и региональной экономики КемГУ:
«Посёлок городского типа “Город-курорт Шерегеш” — это всего лишь название. Да, решение нетрадиционное, но не стоит тут искать каких-то подвохов. По нормам, территории с населением до 3 тыс. человек — это сельские поселения, 3−12 тыс. — пгт., от 12 тыс. — городские поселения. Статус курорта предполагает, что на территории не открываются промышленные предприятия.
Лично я вижу в этом только преимущества для жителей Шерегеша. Кардинально поменяется облик территории и качество жизни людей: угольное отопление заменят на газовое, появятся красивые ухоженные улицы, свой аэропорт. Сюда зашли крупные инвесторы — строят высотки, будут создавать место отдыха, рекреации, может быть, даже бальнеологии. Ожидается, что разово будет приезжать по 35 тыс. туристов — это в три раза больше народу, чем там живёт. Вы представляете, какой поток денег туда пойдёт!
А сколько понадобится работников! Причем в абсолютно несырьевые виды специальностей — клининг, питание, обслуживание. В десятки видов деятельности, которыми можно заниматься, даже не имея квалификации. Для такого маленького посёлка это просто благо, я считаю. И удивлена, что есть противники этих преобразований. На мой взгляд, сводить такие грандиозные перспективы к каким-то копеечным льготам — это несерьёзно".