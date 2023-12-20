Полиция накрыла мигрантов на рынке «Дружба» в Уссурийске

Полиция нагрянула с проверкой мигрантов на оптовый рынок «Дружба» в Уссурийске. Сотрудниками подразделения по вопросам миграции для разбирательства в отделение доставлены 62 гражданина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
«Установлено, что 24 человека являются гражданами РФ, однако при себе у них не было документов, удостоверяющих личность. Четверо уроженцев одной из республик Средней Азии нарушили режим пребывания на территории РФ», — рассказали в ведомстве.
На нарушителей составлены административные материалы по статье 18.8.1.1. Она влечёт наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы России. Суд займётся рассмотрением собранных материалов.
Напомним, в Приморском крае с целью трудовой деятельности находится более 30 тысяч иностранных граждан. Такую статистику привёл начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю Владимир Чекменев.